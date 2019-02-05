Суд обязал Навального удалить публикацию о поставках продуктов для Росгвардии

Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному, сообщает РИА «Новости».

В публикации ФБК говорилось, что продукты для Росгвардии закупаются у мясокомбината по ценам выше рыночных.

Суд признал не соответствующими действительности и порочащими репутацию истца все фрагменты, указанные в иске. Он обязал Навального опровергнуть представленные данные, и удалить соответствующую публикацию c сайта.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов также подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн рублей.