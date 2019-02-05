«Гимнастика с бэби»: названы мотивы жонглировавших ребенком россиян в Малайзии

Пара из России, которую задержали за жонглирование ребенком на улице в Куала-Лумпуре, с рождения занимается с ним динамической гимнастикой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на подругу семьи.

Уточняется, что российская пара 27 и 28 лет была задержана полицией во время уличного «представления», в ходе которого мужчина жонглировал четырехмесячным ребенком перед публикой.

Реклама

«Да, ребенок с рождения занимается динамической гимнастикой. Важно, что трюки с ребенком не были выступлением. Ребята встретили своих друзей на многолюдной улице, и те попросили продемонстрировать гимнастику с бэби», — рассказала она.

Сообщается, что супруги являются приверженцами здорового образа жизни. Глава семьи практикует закаливание и обходится без обуви «в любую погоду, в зиму и в дождь». Его жена пишет «энергетические картины», где в портретах проявляется «внутренняя суть» того, кто на них изображен.