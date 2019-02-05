«Насладиться роскошью»: число заключенных в швейцарских тюрьмах выросло на 50%

В последние годы число заключенных в швейцарских тюрьмах существенно увеличилось, сообщает The Local.

Согласно данным, опубликованных Федеральным статистическим управлением Швейцарии (FSO), с 1988 года число тюрем сократилось на 37%, а число заключенных возросло более чем на 50%.

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При этом граждане Швейцарии составляют 24% всех заключенных, что является резким сокращением за последние 30 лет. Иностранные граждане, проживающие в Швейцарии, составляют 31% от общего числа заключенных.

Отмечается, что условия в швейцарских тюрьмах различны, хотя один швейцарский пенсионер сказал, что он «действительно наслаждался неделей», проведенной в одной из швейцарских тюрем. Пенсионер предпочел отбыть краткий срок тюремного заключения, нежели платить штраф за нарушение правил дорожного движения.

«Я на пенсии, и у меня было время, чтобы сходить в тюрьму. Моя семья была против этой идеи, но я хотел насладиться роскошью. Мне очень понравилась неделя. Еда всегда приходила вовремя, и обслуживание было превосходным», — добавил он, пожаловавшись лишь на то, что в тюрьме были немного «скупы» на кофе.

Ранее сообщалось, что в России число заключенных достигло исторического минимума.