В Подмосковье упавшая с крыши глыба льда убила женщину
В подмосковном Рошале в результате падения глыбы льда с крыши погибла женщина, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 5 февраля. По сообщению представителей СК, ледяная глыба упала с крыши двухэтажного дома.
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«От полученных травм женщина скончалась на месте», — добавили в пресс-службе.
По факту инцидента ведется проверка.
Ранее сообщалось, что упавшая с ТЦ глыба льда убила женщину под Брянском.