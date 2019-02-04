Зайцы вышли из леса в Москву

Из-за большого количества снега в лесах зайцы приходят в жилые двора Москвы, передает РИА «Новости».

Как пояснили в «Мосприроде», животные греются на теплотрассах и ищут в городе еду.

«Повсеместно подобного явления нет. Встречаются лишь единичные случаи «выхода» зайцев из леса. Это может быть обусловлено разными факторами. Например, из-за большого количества снега зайцы приходят поискать легкой еды или же погреться около теплотрассы», — рассказали специалисты.

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Отмечается, что московские зайцы привыкли жить в тесном соседстве с человеком, поэтому могут не пугаться подходящих к ним людей.

Ранее в Москве сообщили о набеге лис в жилых районах.