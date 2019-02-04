На зеленой ветке в московском метро произошел сбой

В московском метро увеличены интервалы движения на центральном участке Замоскворецкой линии из-за инцидента с пассажиром, передает ТАСС.

Отмечается, что движение поездов было приостановлено на участке линии от «Автозаводской» до «Театральной», а в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

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По последним данным, движение на зеленой ветке московского метро уже восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене объяснили срабатывание пожарной тревоги.