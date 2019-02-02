В Греции в таверне взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в таверне на набережной города Каламата на юге Пелопоннеса, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что взрыв баллона с жидким газом произошел, когда в таверне было много посетителей и сотрудников.

Тяжелые ранения получили по крайнее мере три человека, они госпитализированы. По предварительным данным, есть погибшие.

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Точное число пострадавших уточняется.

На месте находятся три пожарных машины, на данный момент открытого возгорания нет.