Полиция задержала сталкеров у Чернобыльской АЭС

Полиция задержала двух сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление национальной полиции Украины в Киевской области.

«Работниками полиции зоны ЧАЭС вблизи села Черевач были обнаружены двое сталкеров: 20-летний житель Киева и 21-летний житель Волынской области. Молодые люди незаконно попали на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма», — говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы, им грозит штраф.