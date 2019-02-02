В Стокгольме обнаружили бомбу в отеле

Молодую пару задержали в Стокгольме после того, как в их номере в отеле было обнаружено самодельное взрывное устройство, передает РИА «Новости».

На месте обнаружения опасного вещества продолжают работать полицейские и криминалисты.

Подозреваемые — 20-летний мужчина и 25-летняя женщина — ранее были осуждены за мелкие правонарушения, связанные с оборотом наркотиков.

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«Это было взрывчатое вещество», — подтвердил официальный представитель полиции Ула Линдгрен.

Пока неизвестно, каким образом подозреваемые собирались использовать взрывное устройство. В ходе обыска в комнате также обнаружили огнестрельное оружие.