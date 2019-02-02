Сурки Московского зоопарка не проснулись в День сурка
Сурки, живущие в Московском зоопарке, не проснулись в День сурка и продолжают спать в своей норке, сообщает РИА «Новости».
«Сурки Московского зоопарка мирно спят в своей норке», — подтвердили в зоопарке.
В пресс-службе сообщили, что сурки зоосада вряд ли проснутся 2 февраля, потому что примета о сурках мало применима к погодным условиям средней полосы России, так как обитающие на территории США и России сурки относятся к разным видам: американский сурок — лесной, а российский — степной, называемый байбаком.
Ранее американский сурок Фил из штата Пенсильвания предсказал раннюю весну.