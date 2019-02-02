В Госдуме хотят конфисковывать все имущество у нарушителей границы

Первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин предложил забирать имущество в случае незаконного пересечения российской границы. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что законопроект уже направлен в Верховный суд России и в правительство.

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В документе говорится, что всем нарушителям грозит принудительное безвозмездное изъятие имущества в государственную собственность.

По словам Шерина, законопроект необходим, так как обычно такие преступления совершаются с использованием средств передвижения, которые могут нанести вред жителям пограничных территорий.

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