Полиция стянула бронетехнику к Триумфальной арке перед акцией «желтых жилетов»

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Полиция частично перекрыла Елисейские поля и разместила у Триумфальной арки броневики перед началом очередной акции протеста «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента на месте событий.

Уточняется, что сюда были направлены семь микроавтобусов французской жандармерии, а также три бронетранспортера. Один из них оснащен бульдозерным ковшом для ликвидации баррикад.

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Как отмечается, в данный момент обстановка на Елисейских полях спокойная, все заведения работают по обычному графику.

В субботу, 2 февраля, пройдет уже двенадцатая акция протеста «желтых жилетов».

Ранее канцлер Австрии заявил, что «желтые жилеты» могут появиться в других странах Европы.