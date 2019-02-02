В Подмосковье зарезали полицейского

Сотрудник полиции скончался от ножевого ранения в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Как отмечается, полицейский получил ранение не во время исполнения служебных обязанностей. Уточняется, что инцидент произошел вечером 1 февраля в поселке Калининец.

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По предварительным данным, 43-летнего мужчину зарезали в результате бытового конфликта.

В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Москве нетрезвый рецидивист зарезал мужчину у караоке-бара.