Названо число подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о количестве подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, их число составляет более 160 человек, из них 150 уже находятся на скамье подсудимых.

«Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на «майдане», заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновных в издании преступного приказа», — уточнил Луценко в эфире телеканала «Прямой».

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Он подчеркнул, что статья, по которой проходят в этом деле высшие руководители государства, предусматривает пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что на Украине неизвестный напал на ведущего дело о Майдане судью.