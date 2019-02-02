В Москве в субботу ожидается до +1°С

В столице в субботу, 2 февраля, ожидается до +1°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет колебаться от -1 до +1°С.

Днем будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки и местами туман, гололедица. Ветер юго-восточный, 1-6 м/c.

Реклама

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь с первого на второе февраля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.