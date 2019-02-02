Названа дата суда над задержанными в Кабо-Верде россиянами

В российском посольстве в Кабо- Верде рассказали, когда состоится суд над гражданами России, задержанными в республике по подозрению в контрабанде 9 тонн кокаина. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, суд должен состояться 2 февраля, в субботу.

«Все решит суд, который изберет меру пресечения. А уже потом будут вестись следственные мероприятия», — сказал источник.

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Он добавил, что россияне в порядке и содержатся в нормальных условиях.

Ранее сообщалось, что власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков.