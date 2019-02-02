В Буэнос-Айресе произошел пожар в гостинице, десятки пострадавших

В Буэнос-Айресе произошел пожар в гостинице, в результате которого пострадали 42 человека. Об этом сообщает Todo Noticias.

Отмечается, что возгорание произошло на пятом этаже в доме 30 на улице Корриентес.

Согласно имеющейся информации, одна женщина задохнулась, еще 42 человека пострадали, среди них восемь детей. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Кизляре сгорели два ТЦ, повреждены соседние постройки.