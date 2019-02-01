Москвичей предупредили о гололеде и тумане
МЧС России предупредило жителей столицы о гололеде и тумане в ночь с пятницы, 1 февраля, на субботу, 2 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, в Москве объявлено экстренное предупреждение до утра 2 февраля.
Как отмечается, в столице ожидается гололед и туман с видимостью 500-1000 метров.
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В МЧС порекомендовали водителям снизить скорость движения на дорогах.
Ранее сообщалось, что в МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Подмосковье.