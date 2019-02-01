Москвичей предупредили о гололеде и тумане

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МЧС России предупредило жителей столицы о гололеде и тумане в ночь с пятницы, 1 февраля, на субботу, 2 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, в Москве объявлено экстренное предупреждение до утра 2 февраля.

Как отмечается, в столице ожидается гололед и туман с видимостью 500-1000 метров.

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В МЧС порекомендовали водителям снизить скорость движения на дорогах.

Ранее сообщалось, что в МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Подмосковье.