В Киеве допустили принудительное переименование УПЦ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/445/11874445/RIAN_3160408.HR-pic905-895x505-62100.jpg">

Директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш заявил о возможном принудительном переименовании УПЦ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, УПЦ может быть принудительно переименована на территории Украины, согласно новому закону.

Реклама

Он также добавил, что Украинская православная церковь входит в структуру религиозной организации с центром в России.

Ранее сообщалось, что на Украине пригрозили «насильно» изменить название УПЦ.