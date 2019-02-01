Задержаны похитители предполагаемого убийцы Вороненкова

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Полиция задержала двух похитителей предполагаемого убийцы экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве в 2017 году, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

10 января в столице возле кафе на проспекте Мира неизвестные ранили мужчину, затащили его в багажник и скрылись. Сотрудникам органов безопасности удалось установить личность похищенного, им оказался украинский криминальный авторитет Юрий Василенко, который фигурировал в деле об убийстве Вороненкова.

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Полиция поймала двух похитителей Василенко и допросила их, рассказал источник.

«Они сообщили информацию о подельниках и непосредственных исполнителях покушений», — добавил источник.

О судьбе Василенко пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что суд закрыл дело против убитого экс-депутата Вороненкова.