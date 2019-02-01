Более полутора месячных норм осадков выпало в столице в январе
В Москве за первый месяц года выпало более 160% месячной нормы осадков, говорится в сообщении портала «Метеоновости».
Как отмечается, сумма выпавших осадков на станции ВДНХ составила 68,3 мм, или 163% январской нормы.
«Теплый январь и осадками природа не обидела. Они выпадали преимущественно в виде снега в большинстве январских дней, а в отдельные дни были сильными», — говорится в сообщении.
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Также сообщается, что 26 января в Москве был побит суточный рекорд осадков двадцатилетней давности, сугробы за месяц выросли с 24 до 49 см.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.