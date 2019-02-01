Дед Мороз в медицинской маске ограбил салон сотовой связи в Саранске

Мужчина в костюме Деда Мороза и с медицинской маской на лице совершил разбойное нападение на продавца салона сотовой связи в Саранске, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Мордовия.

По имеющимся данным, мужчина вошел в салон сотовой связи перед закрытием, при этом его лицо было скрыто под медицинской маской.

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«Угрожая ножом, он потребовал отдать все имеющиеся в кассе деньги. Забрав около 145 тыс. руб., злоумышленник скрылся», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что задержать преступника удалось после того, как он снял на улице маску и его смогли опознать по записям с наружных камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось,что Дед Мороз забыл часть экипировки в метро.