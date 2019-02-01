СМИ: в Москве поймали 10-летнего автовора

Полиция задержала 10-летнего вора, который похищал магнитолы из автомобилей на севере Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, ребенок родился в многодетной семье и проживал в неблагополучном районе города. Также он рассказал, что его отца судили, впоследствии он покинул семью. Он отметил, что оба родителя ребенка злоупотребляли алкоголем.

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Другая информация о 10-летнем воре не приводится.

Ранее сообщалось, что в Москве у женщины из машины украли бутылку вина и конфеты.