Умерла старейшая жительница России

Старейшая жительница России Коку Истамбулова умерла в Чечне возрасте 130 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, она не была до этого зарегистрирована в «Книге рекордов России». Однако в Пенсионном фонде России подтвердили возраст россиянки.

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«Бабушка ни на что не жаловалась, мы, как всегда, поужинали, она шутила, разговаривала. Потом ей неожиданно стало плохо, жаловалась на боль в груди, вызвали врача, сказали, что упало сердечное давление, сделали уколы. Но спасти не смогли. Через некоторое время она умерла. Тихо, спокойно, в полном сознании и с молитвой на устах», — рассказал ее внук.

Ранее сообщалось, что на 129-м году жизни скончалась самая старая жительница страны по версии «Книги рекордов России».