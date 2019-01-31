Россия проиграла Грузии в ЕСПЧ и заплатит €10 млн

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, по которому российская сторона обязана выплатить гражданам Грузии €10 млн компенсации. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, речь идет об иске 2006 года о коллективном выдворении грузин из России. В российском Минюсте заявили, что ЕСПЧ снизил сумму компенсации с €70 до 10 млн, а число пострадавших с 4634 до 1,5 тысяч.

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«…Россия должна выплатить Грузии €10 млн (10,000,000) в качестве компенсации нематериального ущерба, нанесенного группе, состоящей из не менее 1,5 тыс. граждан Грузии», — говорится в тексте документа.

Ранее Минюст России обвинил руководство Украины в том, что оно использует Европейский суд по правам человек как инструмент для достижения собственных политических целей.