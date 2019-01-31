Москву накроет волной североафриканского тепла
В столичный регион к началу следующей недели придет волна тепла из Северной Африки, из-за чего столбики термометров могут подняться до +5°С. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Как отмечается, аномальное потепление начнется уже в воскресенье, 3 февраля, воздух в Москве и области прогреется до +3°С.
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«Мощная волна тепла из Северной Африки через восточную половину Средиземноморья распространится на восток Европы и принесет дальнейшее повышение температуры в столичный регион», — рассказали синоптики.
Также сообщается, что потепление будет сопровождаться небольшими осадками.
Ранее синоптики назвали сроки возвращения морозов в столицу.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.