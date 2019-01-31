Летавший в Венесуэлу российский самолет вернулся во Внуково
Самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind вернулся из венесуэльской столицы Каракаса в Россию. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.
Boeing с регистрационным номером VP-BJG вылетел из международного аэропорта имени Симона Боливара и приземлился спустя 11 часов во Внуково.
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Ранее СМИ сообщили о якобы прибытии 28 января в Венесуэлу российского самолета без пассажиров.
Позднее в Кремле отреагировали на данную информацию.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства.