Летавший в Венесуэлу российский самолет вернулся во Внуково

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Самолет ​Boeing 777 авиакомпании Nordwind вернулся из венесуэльской столицы Каракаса в Россию. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Boeing с регистрационным номером VP-BJG вылетел из международного аэропорта имени Симона Боливара и приземлился спустя 11 часов во Внуково.

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Ранее СМИ сообщили о якобы прибытии 28 января в Венесуэлу российского самолета без пассажиров.

Позднее в Кремле отреагировали на данную информацию.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства.