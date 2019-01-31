«Опасный вариант»: названы сроки возвращения морозов в столицу

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Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что характерная для зимы морозная погода начнет постепенно возвращаться в Москву после 6 февраля, передает РИА «Новости».

По ее словам, оттепель в столичном регионе сохранится вплоть до 5 февраля, причем 4 и 5 февраля температура практически круглосуточно будет составлять от -4 до +1°С.

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«Это очень высокая температура для начала февраля. Но это очень опасный вариант, потому что погода всегда потом наверстывает упущенное», — отметила Позднякова.

Она пояснила, что возвращение холодов будет связано с усилением антициклона, причем морозный период может задержаться на некоторое время в столице.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг ожидается до 3°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.