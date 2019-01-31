Регионы России страдают от второй волны сообщений о минированиях
В регионах России началась вторая волна сообщений о минированиях, передает РИА «Новости».
Согласно имеющимся данным, такие сообщения поступили на электронную почту учреждений и организации Пермского края, в школы и больницы Уфы, в учреждения Ростовской области, в школы Татарстана.
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«К сожалению, до нас докатилась волна, которая проходит в эти дни в других регионах», — заявили в Татарстане.
Отмечается, из-за анонимных писем с подобным сообщениями были эвакуированы 30 школ Санкт-Петербурга.
Ранее в Новосибирске началась вторая волна сообщений о минированиях.