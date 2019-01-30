В Астраханской области массово эвакуируют школы

Источник в правоохранительных органах Астраханской области проинформировал о поступлении примерно десяти сообщений о «минировании» школ региона, передает РИА «Новости».

По словам источника, письма пришли в образовательные учреждения по электронной почте.

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«Туда направлены сотрудники правоохранительных органов для проверки информации и принятия мер реагирования», — сказал источник.

Кроме того, представитель мэрии Петрозаводска рассказал о поступлении аналогичного сообщения в учреждение.

Ранее сообщалось, что после угроз о минировании эвакуировали десять больниц в Кемерово.