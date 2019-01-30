Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин

В Екатеринбурге из-за роста числа жителей, заболевших ОРВИ и гриппом, все общеобразовательные школы и муниципальные организации допобразования были закрыты на карантин. Постановление размещено на сайте городской администрации.

Отмечается, что карантин вводится с 30 января в связи с неблагополучной ситуацией, которая сложилась в городе из-за заболеваний.

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«В период с 21.01.2019 по 27.01.2019 зарегистрировано 21 088 случаев заболевания ОРВИ», — говорится в постановлении.

Ранее все школы Кургана закрыли на карантин.