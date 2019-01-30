Православная церковь Америки решила не признавать новую церковь Украины

Американская православная церковь решила не признавать новую православную церковь Украины. Об этом сообщается на сайте церкви.

В заявлении выражена «глубокая скорбь» из-за происходящего между Московским патриархатом и Константинополем.

«С несколькими нашими братскими Церквами отказываем в признании Православной церкви Украины», — говорится в документе.

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Уточняется, что никаких изменений в богослужении американской церкви не будет.

Ранее в УПЦ попросили Грузинскую церковь не признавать раскольников.