Православная церковь Америки решила не признавать новую церковь Украины

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Американская православная церковь решила не признавать новую православную церковь Украины. Об этом сообщается на сайте церкви.

В заявлении выражена «глубокая скорбь» из-за происходящего между Московским патриархатом и Константинополем.

«С несколькими нашими братскими Церквами отказываем в признании Православной церкви Украины», — говорится в документе.

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Уточняется, что никаких изменений в богослужении американской церкви не будет.

Ранее в УПЦ попросили Грузинскую церковь не признавать раскольников.