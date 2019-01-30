Все школы Кургана закрыли на карантин

Все школы Кургана закрываются на карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В связи с увеличением заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 30 января 2019 года и до особого распоряжения во всех школах и учреждениях дополнительного образования города приостановлены занятия», — говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, с 30 января в Кургане запрещаются массовые развлекательные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.