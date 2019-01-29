К задержанному в России за шпионаж Уилану приедет дипломат из Великобритании
Брат Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже, рассказал, что дипломату из другой страны впервые разрешили посетить арестованного, передает ТАСС.
По словам Дэвида Уилана, правительства США, Великобритании Канады и Ирландии ранее «сталкивались с препятствиями» при попытках связаться с Полом. Однако дипломату из Британии все же разрешили приехать.
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«Первоначально правительство России отклоняло запрос о доступе к Полу», — поделился брат Уилана.
Пол Уилан был задержан в Москве по подозрению в шпионаже 31 декабря 2018 года.