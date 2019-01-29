В доме в селе Загарье под Кировом сгорели 16 собак и две кошки

При пожаре в двухэтажном жилом доме в Кировской области в селе Загарье погибли шестнадцать собак и две кошки, передает РИА «Новости».

Спастись удалось 12 собакам и шести кошкам, которые теперь ищут новый дом.

«У пенсионерки Галины Васильевны жили 28 собак и 8 кошек. Когда начался пожар, она пыталась спасти животных, но собаки попрятались по углам. Галина Васильевна побежала звать на помощь соседей. Те стали ее удерживать, чтобы она не возвращалась в горящий дом. Женщина вырвалась и сумела вывести из огня двух собак», — рассказала руководитель региональной общественной организации по защите животных Анастасия Садакова.

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Отмечается, что в доме находились две квартиры, хозяйка одной из квартир получила ожоги кистей рук и головы.

Как сообщила Садакова, дом сгорел дотла. Сейчас активисты пытаются пристроить животных, которые оказались на улице.