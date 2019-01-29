«Абсолютный максимум» потепления предсказали москвичам

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В последние дни января в Москве ожидается оттепель, 30 и 31 января температурные показатели приблизятся рекордным. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Потепление объясняется тем, что погодные условия в столичном регионе будет формировать теплый сектор циклона из Финляндии, который переместится на юг Карелии, а центральную Россию придет причерноморский влажный воздух.

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«И 30, и 31 января температура воздуха окажется близкой к абсолютному максимуму для этих чисел месяца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что температурный рекорд для 30 и 31 января был зарегистрирован в 2016 году и составил 3,0°С и 3,9°С соответственно.

Ранее сообщалось, что москвичей к концу рабочей недели ждет ледяной дождь.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.