Barents Observer: число обращений россиян за норвежской визой упало до 10-летнего минимума

Число обращений граждан России за шенгенской визой в Норвегию достигло 10-летнего минимума, пишет The Barents Observer со ссылкой на статистику Директората по делам иностранцев (UDI).

В 2018 году шенгенскую визу в Норвегию получили более 22 тыс. россиян. В три раза больше россиян визу в Норвегию в прошлом году получили китайцы — 75,8 тыс. Снижение количества пересечений между Россией и Норвегией в основном является отражением экономической ситуации, говорится в материале. Покупательская способность россиян в настоящее время снижается, пишет издание со ссылкой на данные с Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Например, в 2009 году такую визу получили почти вдвое больше россиян — 41 195 человек. При этом жители из Мурманской и Архангельской областей могут пересечь норвежскую границу в особом порядке. Для визы им не нужно получать приглашение, обращает внимание издание. Большинство россиян из Мурманской области направляются за покупками в приграничный Киркенес — норвежский город на северо-востоке страны.