Задержан вице-губернатор Ленобласти по ЖКХ

Задержан заместитель председателя правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олег Коваль задержан у себя дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы областного правительства.

По его словам, Коваль на момент задержания находился в отпуске. В чем именно подозревается зампред, в пресс-службе областного правительства не уточнили.

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Как отмечает источник ТАСС, задержание Коваля связано с компанией «Блок-монолит» и ее деятельностью на территории Вологодской области.

Ранее сообщалось, что экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в растрате.