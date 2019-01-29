СК: в пожаре под Курганом погибла женщина с тремя детьми
В управлении Следственного комитета (СК) по Курганской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после гибели четырех человек при пожаре. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, возгорание произошло 29 января в 1.57 в селе Горохово.
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«После тушения возгорания обнаружены тела женщины 1981 г.р. и трех малолетних детей 2013, 2014, 2017 г.р.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проживавшему в доме мужчине удалось спастись.
Ранее сообщалось, что в Кемерово произошел пожар в жилом доме, среди пострадавших дети.