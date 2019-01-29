Виктория Скрипаль рассказала, что собирается признать Юлию пропавшей без вести

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Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что собирается обратиться в правоохранительные органы России для признания сестры Юлии пропавшей без вести. Об этом пишут «Известия».

По ее словам, в феврале 2019 года исполнится полгода с тех пор, как она общалась с родственницей. Виктория подчеркнула, что никто не знает, что происходит с Юлией в настоящее время.

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«Я буду добиваться того, чтобы она была признана без вести пропавшей, а наши структуры начали расследование ее похищения», --сказала Скрипаль.

Она добавила, что занимается сбором документов, необходимых для обращения в правоохранительные органы.

Ранее в Совфеде рассказали об «отравляющем» эффекте санкций из-за «дела Скрипалей».

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В настоящее время они скрываются от общественности. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании.