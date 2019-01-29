В США неизвестный устроил стрельбу и ранил полицейских
В США полиция Хьюстона проинформировала о перестрелке. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
Отмечается, что подозреваемому удалось ранить пять сотрудников правоохранительных органов.
«На данный момент мы можем подтвердить, что пять офицеров полиции были ранены и перевезены в больницы», — говорится в посте.
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Как уточняется, местным жителям рекомендуют избегать места происшествия.
Ранее в США мужчина расстрелял родителей и семью своей девушки.