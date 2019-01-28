Источник сообщил о смерти подожженного в подъезде в Москве школьника

Источник в медицинских службах сообщил, что 15-летний школьник, которого подожгли сверстники в подъезде жилого дома в Москве, скончался от полученных травм. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, подросток умер в 17.40, «несмотря на все усилия врачей». Он также напомнил, что ученик девятого класса получил ожоги 98% тела.

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Инцидент произошел в четверг, 24 января. Предположительно, 15-летнего подростка подожгли два его сверстника. На месте происшествия была обнаружена канистра с характерным для керосина запахом.

«Газета.Ru» подробно рассказывала об этом инциденте.