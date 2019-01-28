Самая молодая женщина-педофил Британии попала в тюрьму

Экс-медсестра 18-летняя Софи Элмс из Суиндона, самая молодая осужденная женщина-педофил в Великобритании, признала обвинения в сексуальном насилии и непристойном поведении, сообщает Mirror.

Девушка была осуждена на семь лет и 10 месяцев.

Обвинения включали в себя сексуальное насилие, а также фотографирование и распространение непристойных фотографий малолетних детей. В период с 1 января 2016 года по 11 марта 2018 года Элмс совершила шесть преступлений, связанных с распространением непристойных детских снимков.

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В заявлении, зачитанном в суде, отец двух пострадавших девочек рассказал, что Элмс «полностью разрушила их жизнь».

Ранее сообщалось, что в США поймали фокусника-педофила.