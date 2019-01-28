В Чечне обстреляли передвижной пост МВД и Росгвардии

Передвижной пост МВД и Росгвардии обстреляли в Чечне в ночь на 26 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по республике.

Инцидент произошел в Сунженском районе. В результате пострадали двое полицейских.

Сообщается, что один из нападавших ликвидирован.

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«Полицейские открыли ответный огонь. Два сотрудника полиции получили травмы различной степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь. Получила механические повреждения служебная автомашина. Были введены планы «Сирена» и «Крепость», — сообщили в МВД.

Новость дополняется.