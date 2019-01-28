В Московском метрополитене объяснили срабатывание пожарной тревоги

На станции «Озерная» Солнцевской линии Московского метрополитена 18 января сработала пожарная тревога. Как рассказали в пресс-службе столичного метро, срабатывание произошло в рамках проверки системы безопасности, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что во время срабатывания пожарной тревоги пассажиров призвали покинуть здание согласно плану эвакуации.

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«На станции «Озерная» проходили испытания работы звукового оповещения системы пожарной безопасности», — заявили в метрополитене.

В настоящее время станция работает в штатном режиме. Угрозы безопасности нет.