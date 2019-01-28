Кузнецова предложила проверять воспитателей на стрессоустойчивость

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что будущих воспитателей необходимо проверять на стрессоустойчивость перед приемом на работу, передает РИА «Новости».

Идея проверять воспитателей у нее возникла после скандала с заклеенным ртом у младенца и ситуацией с врачом, которая со словами «хоть ты сдохни» отказала диабетику в инсулине.

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По ее словам, такие сообщения свидетельствуют о необходимости проводить перед приемом на работу проверки, которые бы смогли выявить у кандидата склонность к агрессии.

Также омбудсмен предложила ввести психологическую поддержку воспитателей.

«От эмоционального выгорания никто не застрахован», — заключила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в Астрахани арестовали владелицу детсада, где связывали детей.