Полиция задержала пять раз «минировавшего» школу подростка в Новой Москве

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Полиция задержала 15-летнего подростка, который за месяц пять раз заявлял в правоохранительные органы о минировании школы в Новой Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы столичного ГУ МВД Юрия Титова.

Уточняется, что инцидент произошел в поселении Кленовское.

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Как отмечается, после каждого звонка приходилось эвакуировать учеников и вызывать кинологов, а также следственно-оперативную группу.

«По данным фактам… возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей… «Заведомо ложное сообщение об акте терроризм», — сказал Титов.

Он добавил, что школьник уже сознался в содеянном. Правоохранители выясняют причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Хакасии из-за звонков о минировании массово эвакуируют школы и больницы.