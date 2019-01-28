Полиция задержала пять раз «минировавшего» школу подростка в Новой Москве
Полиция задержала 15-летнего подростка, который за месяц пять раз заявлял в правоохранительные органы о минировании школы в Новой Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы столичного ГУ МВД Юрия Титова.
Уточняется, что инцидент произошел в поселении Кленовское.
Как отмечается, после каждого звонка приходилось эвакуировать учеников и вызывать кинологов, а также следственно-оперативную группу.
«По данным фактам… возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей… «Заведомо ложное сообщение об акте терроризм», — сказал Титов.
Он добавил, что школьник уже сознался в содеянном. Правоохранители выясняют причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Хакасии из-за звонков о минировании массово эвакуируют школы и больницы.