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Германия стала утрачивать память о трагедии блокадного Ленинграда, пишет немецкое издание Cicero.

Автор статьи отмечает, что в годовщину 75-летия окончательного снятия блокады в стране не проходило ни одного достойного мероприятия на государственном уровне. Таким образом получается, что Германия хочет забыть о страшной демографической катастрофе, к которой имеет непосредственное отношение.

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Подчеркивается, что между европейскими странами и Россией есть некоторые политические разногласия. Однако это не должно повлиять на сохранение памяти о трагедии Ленинграда.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на намерение ФРГ выделять деньги блокадникам.