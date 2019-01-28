Cicero: в Германии забыли о «геноциде» ленинградцев
Германия стала утрачивать память о трагедии блокадного Ленинграда, пишет немецкое издание Cicero.
Автор статьи отмечает, что в годовщину 75-летия окончательного снятия блокады в стране не проходило ни одного достойного мероприятия на государственном уровне. Таким образом получается, что Германия хочет забыть о страшной демографической катастрофе, к которой имеет непосредственное отношение.
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Подчеркивается, что между европейскими странами и Россией есть некоторые политические разногласия. Однако это не должно повлиять на сохранение памяти о трагедии Ленинграда.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на намерение ФРГ выделять деньги блокадникам.