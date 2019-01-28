В Москве за выходные выпало около 40% месячной нормы осадков

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В Москве за два выходных дня, 26 и 27 января, выпало около 16 миллиметров осадков, что составляет почти 40% от январской нормы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По его словам, 27 января в столице выпало около шести миллиметров снега, к утру 28 января — еще десять миллиметров.

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Синенков также отметил, что месячная норма январских осадков составляет 42 миллиметра.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до -5°С.