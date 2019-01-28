В Кемерово произошел пожар в жилом доме, среди пострадавших дети
Источник в экстренных службах Кемеровской области проинформировал о пожаре в многоквартирном жилом доме, передает ТАСС.
Отмечается, что пожар произошел в Кемерово на проспекте Ленина.
«Очаг возгорания находился на шестом этаже, огонь вышел из комнаты на балкон и частично перешел на вышестоящий балкон на седьмом этаже», — заявили в МЧС.
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По словам источника, в результате возгорания в больницу были доставлены семь человек, среди них трое детей.
Ранее были названы причины пожара на танкерах в Керченском проливе.